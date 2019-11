Die Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bamberg und das Medical Valley der Europäischen Metropolregion Nürnberg laden zum nächsten "Sprechtag Gesundheitswirtschaft" ein. Dieser Sprechtag richtet sich an Dienstleister, Gründer oder produzierende Betriebe dieser Branche. Interessant ist er ebenfalls für andere Branchen, wenn sie ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine IT-Lösung für die Gesundheitsbranche entwickeln. Er findet am Dienstag, 26. November, im Rathaus der Stadt Bamberg am Maxplatz statt. Die Gesundheitswirtschaft ist eine wichtige Zukunftsbranche in der Region Bamberg, welche die Wirtschaftsförderungen gezielt unterstützen wollen. Interessierte Unternehmen und Freiberufler können sich in der Wirtschaftsförderung unter Telefon 0951/871307 oder simone.ludwig@stadt.bamberg.de informieren und anmelden. red