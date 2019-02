In der Staatlichen Berufsschule findet am Donnerstag, 7. Februar, von 17 bis 17.30 Uhr eine Elternversammlung mit Wahl des Elternvertreters für den Berufsschulbeirat statt. Von 17.30 bis 19.30 Uhr schließt sich dann der Sprechtag für Eltern und Ausbilder an. Dabei haben Eltern und Ausbilder die Gelegenheit, sich bei den Lehrkräften über die erbrachten schulischen Leistungen ihres Kindes bzw. Auszubildenden zu informieren, heißt es in einer Mittelung. sek