Sprechtag für Behinderte

Die Sozialverwaltung des Bezirks Oberfranken bietet

am Montag, 29. April, einen Sprechtag im Pflegestützpunkt Coburg an. Er ist gedacht für Menschen, die die Beratungsangebote der Sachbearbeiter in Bayreuth nicht selbst wahrnehmen können. Menschen mit Behinderung und deren Angehörige oder Betreuer können dabei vor Ort mit einem Mitarbeiter der Sozialverwaltung ihre Anliegen besprechen. Sprechzeit ist von 8.30 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 16 Uhr im Zimmer E 01/02 im Bürglaßschlösschen. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 0921/78463201 oder per Mail an sozialverwaltung@bezirk-oberfranken.de, möglich. red