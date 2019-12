Sprechtag des Zentrums Familie und Soziales

Der nächste Sprechtag des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZBFS) findet am Donnerstag, 5. Dezember, von 13 bis 16 Uhr im Landratsamt Lichtenfels statt. Es werden Auskünfte, Hilfestellungen und Beratungen vor allem zum Elterngeld und Elternzeit, Familiengeld, zu Feststellungen nach dem Schwerbehindertenrecht und Wiedereingliederung von Schwerbehinderten in den Beruf, aber auch zur Kriegsopferfürsorge und Blindengeld erteilt. Die Mitarbeiter des ZBFS geben neben allgemeinen Auskünften und Beratungen auch Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen, nehmen Anträge entgegen und verlängern oder berichtigen Schwerbehindertenausweise. Mit diesem Service erleichtert das ZBFS Region Oberfranken mit Sitz in Bayreuth den persönlichen Kontakt des Bürgers zur Verwaltung. Durch den bürgernahen Service werden vor allem die Bedürfnisse behinderter Menschen berücksichtigt und das Verfahren für junge Familien vereinfacht, die sich vor Ort informieren können. red