Sprechtag der Aktivsenioren

Der Verein "Aktivsenioren Bayern" unterstützt mit seinem Senior-Experten den Landkreis Haßberge in dem Bestreben, Bürgern den Weg in eine unternehmerische Selbstständigkeit zu erleichtern und abzusichern. Bei einem Sprechtag besteht für Existenzgründer, Gründungswillige und weitere Unternehmer die Möglichkeit, sich in den Räumen der Wirtschaftsförderung am Landratsamt Haßberge in Haßfurt bei den "Aktivsenioren Bayern" Rat und Hilfe einzuholen. Der nächste Sprechtag findet laut Mitteilung am Donnerstag, 27. Juni, von 15 bis 17 Uhr im Kirschner-Anwesen, Alte Brückenstraße 3, in Haßfurt statt. Ansprechpartner ist Walter Klein. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter der Rufnummer 09521/4004 gebeten. red