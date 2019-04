Sprechtag der Aktivsenioren

Der Verein Aktivsenioren Bayern bietet am Donnerstag, 25. April, von 15 bis 17 Uhr einen Sprech- und Informationstag im Landratsamt Rhön-Grabfeld in Bad Neustadt an. Kleine und mittelständische Unternehmen sowie ratsuchende Personen werden zu Fragen der Existenzgründung, der Existenzsicherung bis hin zur Unternehmensnachfolge/ Betriebsübernahme informiert. Die erfahrenen Senioren, ehemals Führungskräfte der Wirtschaft mit langjährigen Berufs- und Lebenserfahrungen, zeigen in den Gesprächen praxiserprobte Lösungen und Unternehmenskonzepte sowie die Erstellung von Businessplänen auf. Anmeldungen im Landratsamt bei Frau Wetteskind , Tel. 09771/ 941 52 , maria.wetteskind@rhoen-grabfeld.de und Aktivsenioren Joachim Glück , Tel. 09776/ 704 752 , joachim.glueck@aktivsenioren.de. sek