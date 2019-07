Kronach vor 14 Stunden

Rente

Sprechtag am 5. Juli

Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Heinz Hausmann hält seinen nächsten Sprechtag am Freitag, 5. Juli, von 15 bis 18 Uhr in Kronach, Klosterstraße 17, im Büro der KAB ab. Neben Be...