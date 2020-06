Sprechstunden des Bezirks

Pflegebedürftigkeit ist für Betroffene, aber auch für pflegende Angehörige in der Regel mit großen Herausforderungen und gravierenden Änderungen der bisherigen Lebenssituation verbunden. Gleichzeitig ergeben sich rechtliche, finanzielle und lebenspraktische Fragen wie etwa die Entscheidung, die Pflege im häuslichen Bereich zu organisieren oder in einem Pflegeheim. Bei diesen Entscheidungen steht der Bezirk Unterfranken sowohl den Betroffenen als auch den Angehörigen beratend zur Seite. Dieses Angebot umfasst sowohl die rechtlichen und finanziellen Aspekte als auch die pflegefachliche Seite. Der Bezirk Unterfranken erweitert nun sein Beratungsangebot und berät künftig auch im Landkreis Bad Kissingen zunächst im Landratsamt, mit Eröffnung des geplanten Pflegestützpunktes dann dort. Der erste Beratertag ist am Donnerstag, 25. Juni, von 9 bis 12 Uhr, im Landratsamt Bad Kissingen. Termine unter Telefon 0931/795 911 32 oder unter 0931/795 911 56. Der nächste Sprechtag ist dann am Donnerstag, 23. Juli, ebenfalls von 9 bis 12 Uhr. sek