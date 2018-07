Sprechstunde von Dorothee Bär

sek



Staatsministerin Dorothee Bär (MdB) steht am Samstag, 7. Juli, von 12.30 bis 13.30 Uhr im Rahmen einerSprechstunde in den Räumen des Bürgerbüros in Bad Kissingen Bürgern für Fragen, Probleme und Anliegen als Gesprächspartnerin zur Verfügung. Die Bürgersprechstunde findet im CSU-Bürgerbüro, Obere Marktstr. 1 (1. Stock), statt. Es wird um Anmeldung gebeten unter Tel.: 030/ 227 740 82 oder per E-Mail: dorothee.baer@bundestag.de .