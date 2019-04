Sprechstunde rund um PC und Internet

Der Treffpunkt Aktive Bürger bietet eine monatliche Sprechstunde an, in der fast alle Fragen bezüglich der modernen digitalen Medien (PC, Laptop, Tablet, Smartphone, Internet, Online-Banking, Hard- und Software, Erstellung eines Fotobuches und mehr) beantwortet werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Beratung ist kostenlos (Spenden sind möglich). Nächster Termin ist am Donnerstag, 25. April, von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Treffpunkts Aktive Bürger in der Nürnberger Straße 15 in Forchheim. Näheres unter Telefon 09191/66220. red