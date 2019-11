Sprechstunde rund um die Infoquelle Internet

In der nächsten Kurseinheit der digitalen Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen am Dienstag, 26.November, geht es um das Thema "Infoquelle Internet". Von 10.15 bis 11.45 Uhr erhalten Senioren einen Einblick: Was ist das Internet, und wie funktioniert es? Was sind Suchmaschinen, und wie nutzt man diese? Was kann das Internet, und wo sind die Gefahren? Am darauffolgenden Dienstag folgt dann eine offene Mediensprechstunde, in der das Gelernte vertieft werden kann. sek