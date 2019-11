Sprechstunde mit Silke Launert

Die CSU-Bundestagsabgeordnete Silke Launert (Wahlkreis Bayreuth/Forchheim) hält am Donnerstag, 5. Dezember, eine Bürgersprechstunde in Ebermannstadt ab. Diese findet zwischen 9 und 13 Uhr im Hotel-Gasthof "Resengörg", Hauptstraße 36, statt. Interessenten werden gebeten, sich zur Terminvergabe mit dem Wahlkreisbüro in Bayreuth unter Telefon 0921/7643021 oder per Mail an silke.launert.ma02@bundestag.de in Verbindung zu setzen. red