Sprechstunde mit Silke Launert

Die CSU-Bundestagsabgeordnete Silke Launert (Wahlkreis Bayreuth/Forchheim) hält am Mittwoch, 6. Februar, eine Bürgersprechstunde zwischen 14.30 und 17.30 Uhr in der Landmetzgerei und Brotzeitstube Tauber im Hiltpoltsteiner Ortsteil Kappel ab. Interessierte Bürger werden gebeten, sich zur Terminvergabe vorab mit dem Wahlkreisbüro in Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/7643021 oder per E-Mail an silke.launert.ma02@bundestag.de in Verbindung zu setzen, damit ein Termin in dem genannten Zeitraum vereinbart werden kann. Ein Gespräch ist nur mit vorheriger Terminabsprache möglich. red