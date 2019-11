Sprechstunde mit Schöffel

Der Kulmbach-Wunsiedler Landtagsabgeordnete Martin Schöffel (CSU) lädt zur nächsten Bürgersprechstunde ein. Sie findet heute von 12 bis 13.30 Uhr im Kulmbacher Büro des Abgeordneten in der Fritz-Hornschuch-Straße 13 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es ist auch weiterhin möglich, individuelle, persönliche Gesprächstermine in und außerhalb des Büros zu vereinbaren. "Ein stetiger Kontakt mit den Bürgern aus allen Teilen des Stimmkreises ist mir sehr wichtig. Gerade auch in Kulmbach bin ich jederzeit Ansprechpartner für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger," so der Abgeordnete. Die bisherigen Bürgersprechstunden seien sehr gut angenommen worden. "Ich freue mich, dass sich so viele direkt mit mir austauschen wollen," so der Abgeordnete. Abgesehen von der Bürgersprechstunde ist das Abgeordnetenbüro Dienstag- und Donnerstagvormittag besetzt. red