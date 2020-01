Forchheim vor 18 Stunden

Sprechstunde mit MdL Michael Hofmann

Der Stimmkreisabgeordnete Michael Hofmann (CSU) lädt zur Bürgersprechstunde am Montag, 20. Januar, von 16 bis 18 Uhr in das Abgeordnetenbüro in der Bayreuther Straße 9 in Forchheim, ein. Um Terminvere...