Sprechstunde mit MdB Thomas Silberhorn

Der Parlamentarische Staatssekretär und CSU-Bundestagsabgeordnete Thomas Silberhorn (Bamberg/Forchheim) lädt ein zur Bürgersprechstunde am Donnerstag. 23. Januar, von 16 bis 17 Uhr, in das Abgeordnetenbürgerbüro in der Bayreuther Straße 9 in Forchheim. Um telefonische Anmeldung unter 09191/2121 wird gebeten. red