Die nächste Sprechstunde der Arbeitslosenberatung und der Mobbingberatung in Herzogenaurach ist am Dienstag, 18. Juni, ab 9 Uhr im Pfarrzentrum St. Otto. Die Beratung ist kostenfrei und vertraulich. Wer an der Sprechstunde teilnehmen möchte, sollte einen Termin unter der Rufnummer 09131/206310 vereinbaren. red