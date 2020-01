Sprechstunde für pflegende Angehörige

Das Awo-Mehrgenerationenhaus informiert über die nächsten Sprechtage für pflegende Angehörige in den Landkreisgemeinden: In der Gemeinde Dörfles-Esbach, in Rödental und in Neustadt finden die Sprechtage am Montag, 20. Januar, statt. Die Sprechstunde in Dörfles-Esbach ist um 10 Uhr im Rathaus, in Neustadt um 13 Uhr im Familienzentrum und in Rödental um 16 Uhr in der Schlesierstraße 20. Die Sprechtage in Ebersdorf und im Itzgrund finden am Dienstag, 21. Januar, im Rathaus der jeweiligen Gemeinde statt. Im Itzgrund beginnt die Sprechstunde 14 Uhr und in Ebersdorf 10 Uhr. In der Gemeinde Grub am Forst bietet die Fachstelle für pflegende Angehörige den Termin am Donnerstag, 23. Januar, 15 bis 17 Uhr im Rathaus an. In Sonnefeld ist der Sprechtag am Freitag, 24. Januar, von 14 bis 16 Uhr im Bürgerzentrum anberaumt.

Eine vorherige Anmeldung ist immer erforderlich unter Telefonnummer 09561/7053812 oder per E-Mail an mgh.coburg@awo-omf.de. red