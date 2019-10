Sprechstunde für pflegende Angehörige

Die Sprechtage für pflegende Angehörige der Awo-Fachstelle finden wie folgt statt: am Montag 21. Oktober, in Dörfles-Esbach um 10 Uhr im Rathaus, in Neustadt um 13 Uhr im Familienzentrum und in Rödental um 16 Uhr in der Schlesierstraße 20; in Grub am Forst am Donnerstag, 24. Oktober, 15 bis 17 Uhr im Rathaus und in Sonnefeld am Freitag, 25. Oktober, 14 bis 16 Uhr im Bürgerzentrum. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 09561/5126333 oder per Mail an awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de. red