Grub am Forst 16.07.2019

Sprechstunde für pflegende Angehörige

Es finden wieder Sprechtage für pflegende Angehörige statt, und zwar in Grub am Forst am Donnerstag, 25. Juli, von 15 bis 17 Uhr im Rathaus und in Sonnefeld am Freitag, 26. Juli, von 14 bis 16 Uhr im ...