Die Außensprechstunde für pflegende Angehörige der Fachstelle für pflegende Angehörige findet wie folgt statt: Am Donnerstag, 27. Juni, von 15 bis 17 Uhr, in Grub am Forst im Rathaus und am Freitag, 28. Juni, von 14 bis 16 Uhr, in Sonnefeld im Bürgerzentrum. Eine Anmeldung unter Telefon 09561/5126333 oder awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de ist erforderlich. red