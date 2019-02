Sprechstunde für pflegende Angehörige

Immer am zweiten Dienstag im Monat, diesmal am 12. Februar, 14 Uhr, steht in Meeder eine Mitarbeiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige im Sitzungssaal des Rathauses für Fragen rund um die Pflege und Pflegeleistungen zur Verfügung. In Weidhausen kann jeweils am zweiten Mittwoch im Monat, diesmal am 13. Februar, 15 Uhr, ein Beratungstermin im Gasthaus "Rittergut" vereinbart werden. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09561/5126333 ist unbedingt erforderlich. red