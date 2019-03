Sprechstunde für PC und Internet

Der Treffpunkt Aktive Bürger bietet eine monatliche Sprechstunde an, in der Fragen zu digitalen Medien (PC, Laptop, Tablet, Smartphone, Internet, Online-Banking, Hard- und Software, Erstellung eines Fotobuches und mehr) beantwortet werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Beratung ist kostenlos. Näheres unter Telefon 09191/66220. Nächster Termin ist am Donnerstag, 28. März, von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Treffpunkts Aktive Bürger in der Nürnberger Straße 15 in Forchheim. red