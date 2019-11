Sprechstunde für Fahrgäste

Wer als Fahrgast der Bahnlinie Coburg-Rodach Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Kritik äußern will, sollte am morgigen Donnerstag mit dem Zug fahren. Agilis-Geschäftsführer Axel Hennighausen, Betriebsleiter Matthias Mader und Streckenmanagerin Anja Riedl halten in vier der planmäßig verkehrenden Züge am Nachmittag Fahrgastsprechstunde und suchen den direkten Austausch mit den Fahrgästen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, wohl aber eine gültige Fahrkarte. Die Sprechstunden-Züge fahren um 15.33 und 16.33 Uhr in Coburg ab und um 16.02 sowie 17.02 Uhr von Bad Rodach zurück. red