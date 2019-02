Sprechstunde für Bürger

MdL Martin Schöffel (CSU) lädt zur nächsten Bürgersprechstunde ein. Sie findet am Montag, 11. Februar, von 9.30 und 11 Uhr im Kulmbacher Büro des Abgeordneten in der Fritz-Hornschuch-Straße 13 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Büro ist zudem am Dienstag- und Donnerstagvormittag besetzt. red