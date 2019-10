Die Kontaktstelle für Arbeitslose und die Beratungsstelle gegen Mobbing bieten am Donnerstag, 17. Oktober, ab 18 Uhr eine Sprechstunde im Haus St. Hildegund (Steinwegstraße 1) an. Die Beratung ist vertraulich und kostenlos, so die Kontaktstelle. Terminvereinbarungen sind möglich unter der Telefonnummer 09131/206310. red