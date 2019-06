Es gibt eine Sozialberatung vom Sozialverband Deutschland (SoVD) am Donnerstag, 13. Juni, von 15 bis 17 Uhr im Awo-Treff. Für Awo-Mitglieder ist die Erstberatung kostenfrei, ebenso für Mitglieder des SoVD. Um Anmeldung im Awo-Treff unter der Telefonnummer 09561/94415 oder per E-Mail an awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de wird gebeten. red