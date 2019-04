Sprechstunde des Sozialverbandes

Eine Beratung des Sozialverbands Deutschland findet am Donnerstag, 11. April, von 15 bis 17 Uhr im Awo-Treff statt. Im Mittelpunkt stehen Fragen zum Thema Alleinerziehung von Kindern, Arbeitslosigkeit sowie Auskünfte rund um das Pflege- und Schwerbehindertenrecht. Als Fachmann steht Manfred Müller zur Verfügung. Um telefonische Anmeldung unter der Nummer 09561/ 94415 oder per E-Mail an awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de wird gebeten. red