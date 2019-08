Der Senioren- und Behindertenbeauftragte Bad Staffelsteins, Walter Mackert, hält seine nächste Sprechstunde am Mittwoch, 14. August, im Büro des Quartiersmanagements in der Viktor-von-Scheffel-Straße 10. Alle Bürger aus Bad Staffelstein und zugehörigen Ortsteilen können sich von 14 bis 15 Uhr an ihn wenden. Weitere Informationen gibt es auch beim Quartiersmanagement unter Telefon 09573/3302780. Das Büro ist montags von 10 bis 13 Uhr und dienstags von 10 bis 13 Uhr besetzt. red