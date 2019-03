Sprechstunde des Seniorenbeauftragten

Der Senioren- und Behindertenbeauftragte Bad Staffelsteins, Walter Mackert, hält seine nächste öffentliche Sprechstunde am Mittwoch, 13. März, im Büro des Quartiersmanagements in der Viktor-von-Scheffel-Straße 10 in Bad Staffelstein. Alle Bürger aus Bad Staffelstein und den Ortsteilen können sich von 14 bis 15 Uhr an ihn wenden. Weitere Informationen gibt es auch beim Quartiersmanagement "In der Heimat wohnen" unter Telefon 09573/3302780. red