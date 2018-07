Sprechstunde des Seniorenbeauftragten

red



Der Senioren- und Behindertenbeauftragte von Bad Staffelstein , Walter Mackert, hält seine nächste öffentliche Sprechstunde am Mittwoch, 11. Juli, ab. Alle Bürger aus Bad Staffelstein und den dazugehörigen Ortsteilen können sich von 14 bis 15 Uhr an ihn wenden. Jeden zweiten Mittwoch im Monat steht Walter Mackert im Büro des Quartiersmanagements "In der Heimat wohnen", Viktor-von-Scheffel-Straße 10, Bad Staffelstein für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auch beim Quartiersmanagement unter der Telefonnummer 09573/3302780 zu folgenden Öffnungszeiten: Montag, 10 bis 13 Uhr; Dienstag, 10 bis 13 Uhr; Mittwoch, 14 bis 17 Uhr; Donnerstag, 13 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung. Es wird kompetent zu den Themen wie Vorsorge und Fragen im Alter beraten oder zum Beispiel beim Ausfüllen von Anträgen geholfen.