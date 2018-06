Sprechstunde beim Landrat

red



Entgegen der ursprünglichen Planung findet der nächste Sprechtag von Landrat Johann Kalb ( CSU ) nicht am 29. Juni, sondern am Freitag, 6. Juli, im Raum S 103 (Zugang über Hauptgebäude) statt. Bürger des Landkreises Bamberg - Erwachsene ebenso wie Kinder und Jugendliche - haben von 11 bis 13.30 Uhr die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Landrat. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Es wird jedoch empfohlen, sich vorab mit dem Büro des Landrates, Telefon 0951/85-206, in Verbindung zu setzen.