Sprechstunde bei Christian Lange

Am nächsten Donnerstag, 5. Dezember, findet von 12 bis 14 Uhr bei Bürgermeister Christian Lange (CSU) eine Sprechstunde statt. Alle Bürger, die Fragen oder Anliegen haben, sind dazu eingeladen. Die Sprechstunde findet im Büro des Bürgermeisters im Rathaus am Maxplatz, 1. Stock, Zimmer 107, statt. Um eine Voranmeldung per E-Mail oder Telefon wird gebeten. Ansprechpartner ist Peter Maierhofer, Telefon 0951/871411, bzw. E-Mail: peter.maierhofer@stadt.bamberg.de.