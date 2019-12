Die SPD-Stadtratsfraktion lädt am Samstag, 14. Dezember, von 11 bis 13 Uhr alle Bürger zu einer gemeinsamen Bürgersprechstunde mit dem OB-Kandidaten Dominik Sauerteig in vorweihnachtlicher Atmosphäre bei Glühwein und Gebäck in den Sprechpunkt in der Steingasse ein. red