Sprechendes Nilpferd kommt nach Höchstadt

Mit Tieren kennt man sich beim Höchstadter Eishockeyclub aus, denn zu Gast im Eisstadion der Alligators waren in dieser Saison bereits die Eisbären Regensburg, die Starbulls Rosenheim oder auch die Selber Wölfe. Dass ein Nilpferd zu Besuch kommt, ist jedoch neu und auch, dass das Nilpferd nicht Eishockey spielt, sondern spricht. Sebastian Reich und Nilpferddame Amanda präsentieren am Samstag, 26. Januar, auf Einladung des HEC ihr Programm "Glückskeks" in der Aischtalhalle Höchstadt. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Restkarten sind ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich. red