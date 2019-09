Eine neue Variante des kleinen Unterschieds habe ich dieser Tage kennengelernt. Sie hat mich erst umgehauen und dann belustigt. Darf ich Sie daran teilhaben lassen?

Gut. Stellen Sie sich einen in Ehren leicht ergrauten Rentner mit einer von Kindesbeinen an in fränkischer Genussregion gerundeten Body vor, der an einem sonnigen Sommertag eine Verdauungsrunde dreht. Bis ein Kleinwagen heran- und ausrollt, der Fahrer die Scheibe herunterkurbelt und folgende Frage an den Spaziergänger richtet: "Sprechen Sie Deutsch?" Hobbla, meint der mich? Keiner weiter da. Ich also: "Einichermaßen, ich bin a gebürdichä Bambärchä!" Ob ich den Weg zu einer Pflegestation wüsste. Ich: "Ja, am Bahngleis entlang, bis zäm Friedhof und dann links, des großa, graua Haus!" Dankend und grinsend fährt der Mann mit einem Opa auf dem Beifahrersitz los.

Und ich rätsle, warum ich erstmals in meinem fast 70-jährigen Leben gefragt wurde, ob ich Deutsch spräche, obwohl ich doch gerade gar nicht im Bamberger Platt zu vernehmen war. Dann könnte man ja als Fremdsprachler verkannt werden, in der Tat. Des Rätsels Lösung, der kleine Unterschied gewissermaßen: Auf meiner Sonnenschutz-Cap steht CRAFT. Ich laufe gerne fürs Handwerk Reklame, sogar mal in Paris. Was dort kein Problem war, hat mich in Pettstadt an der Mainbergstraße aber fast in eine Identitätskrise gestürzt. Fei echd!