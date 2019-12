Sprayer ziehen immer wieder durch Region

In der Nacht auf Sonntag beschmierten unbekannte Täter das Vereinsheim in der Straße Am Kühberg mit schwarzer und roter Farbe. Auch das Sportheim in Heroldsbach sowie das Ortsschild in Hausen und ein Wohnhaus in Hausen wurden Opfer der Sprayer. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 5300 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen mitteilen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen unter Tel. 09191/70900.

Den Eingangsbereich an einem Felsenkeller in der Elmbergstraße in Friesen im Nachbarlandkreis Bamberg besprühten Unbekannte Täter zwischen 1. Juli und 22. Dezember mit Graffiti. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Bamberger Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310. pol