Sprayer verunstalten Universitätsgebäude

Unbekannte haben das Gebäude der Uni Bamberg in der Dominikanerstraße an Fenstern, Türen und der Hausfassade mit zahlreichen Sprüchen in unterschiedlichsten Farben besprüht. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 zu melden.

Zeuge notierte das Kennzeichen Auf dem Parkplatz der Dehner-Filiale in der Moosstraße wurde am Mittwochabend ein VW EOS beschädigt, als eine Ford-Fahrerin ausparkte. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1200 Euro. Die Verursacherin beging Unfallflucht. Da ein Zeuge den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen notiert hatte, erwartet die Fahrerin nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Skoda braucht einen neuen Außenspiegel In der Zollnerstraße wurde am Mittwoch zwischen 16 und 20 Uhr der linke Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Skodas abgefahren. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 zu melden. pol