Sprayer verunstalten Grundschulfassade

Die Fassade der Grundschule Frauenaurach in der Keplerstraße ist in der Zeit von Freitag bis Montag beschädigt worden. Bislang Unbekannte hinterließen rote Schriftzüge auf der Wand. Die Graffiti sind jeweils mehrere Quadratmeter groß. Es entstand erheblicher Sachschaden - für Reinigungsarbeiten einer Fachfirma ist laut Polizei in der Regel ein vierstelliger Betrag aufzubringen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti wurde eingeleitet. Verdächtigte Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131/760-114 entgegen. pol