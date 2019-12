Sprayer verunstalten eine Hauswand

Bislang Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen ein Graffiti mit silberner Farbe an eine Hauswand in der Erlanger Straße in Weisendorf gesprüht. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von einigen Hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen.