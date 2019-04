Sprayer suchen Schule in Uehlfeld heim

Bislang Unbekannte haben die Fassade des Grundschulgebäudes an der Veit-vom-Berg-Straße in Uehlfeld mit Schriftzügen in schwarzer Farbe besprüht. Dabei entstanden mindestens 500 Euro Sachschaden, wie die Polizei schätzt. Die Sachbeschädigung wurde in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 7.15 Uhr, begangen. Die Polizei Neustadt hofft nun auf mögliche Zeugen und deren Hinweise, die unter der Rufnummer 09161/88530 bei der Inspektion entgegengenommen werden. Darüber hinaus wurde von privater Seite eine finanzielle Belohnung für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ausgelobt.