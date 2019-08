Sprayer in Weilersbach und Ebermannstadt

In den letzten Wochen haben bislang unbekannte Täter Verteilerkästen im Bereich Ebermannstadt beschmiert. Zuletzt wurde bekannt, dass in der Ebermannstädter Straße in Weilersbach mit schwarzer Farbe "Hier könnte Ihr Graffiti stehen" und "Legalize it" und am Kirchenwehr in Ebermannstadt "RC regiert die Welt Bitches" aufgemalt wurde. Insgesamt entstand den Geschädigten hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.