Sprayer hinterlassen ihre Spuren

Graffiti-Sprüher trieben am Samstagabend in Heiligenstadt ihr Unwesen und besprühten in der Raiffeisenstraße einen Toilettenwagen mit silberner Farbe sowie ein Bushäuschen mit roter Farbe. In der Hauptstraße wurde schließlich noch eine Mauer mit roter Farbe beschmiert. Anschließend zogen die Unbekannten in die Ortschaft Traindorf und hinterließen am alten Feuerwehrhaus Sprüche in Schwarz und Silber. Zudem wurden Sticker an Lichtmasten geklebt.