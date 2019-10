Sprayer hatte es auf ein Auto abgesehen

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro richtete ein unbekannter Sprayer am Ford einer 21-Jährigen im Weichengereuth an. Die Coburgerin hatte ihr Fahrzeug am Sonntag auf einem Parkstreifen abgestellt. Am Montag stellte sie einen 80 Zentimeter langen Streifen, der durch ein Farbmarkierungsspray verursacht worden war, an der rechten hinteren Fahrzeugseite fest. Da die Farbe nicht ohne Weiteres zu entfernen war, erstattete die Frau Strafanzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei-Inspektion. Hinweise werden unter Telefon 09561/645209 entgegengenommen. pol