Sprayer bei der"Arbeit" gestört

Am Samstagmorgen hat ein bislang unbekannter junger Mann ein Gebäude eines Energieversorgers besprüht. Dieses Gebäude befindet sich in Ortsrandlage von Großgeschaidt (Kreis Erlangen-Höchstadt). Der Mann wurde durch eine Anwohnerin während seiner "Arbeit" angesprochen, woraufhin er sich auf ein schwarzes Damen-E-Bike setzte und in Richtung Oberschöllenbach davonfuhr. Am Gebäude wurde ein drei Meter mal 2,50 Meter großes Graffiti angebracht. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Erlangen-Land unter Telefon 09131/760514 entgegen.