Sprayer auf frischer Tat ertappt

Am Mittwochabend wurden zwei Jugendliche beobachtet, wie diese in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Memmelsdorfer Straße kletterten. Da der Zeuge sofort die Polizei verständigte, konnten die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren kurze Zeit später noch in der Tiefgarage von einer Streife angetroffen werden. In der Garage wurden auch zwei Graffitis festgestellt, die von den Jugendlichen kurz zuvor dort angebracht worden waren. Nach der polizeilichen Aufnahme wurden die beiden Sprayer den Erziehungsberechtigten übergeben. pol