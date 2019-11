Sprachschule auf gutem Weg

Die Direktorin des Sprachinstituts "Treffpunkt", Kristina Schimmeyer, wurde jetzt zur Vertreterin der deutschen Sprachschulen in den Vorstand des Fachverbands Deutscher Sprachschulen und Sprachreiseveranstalter (FDSV) gewählt - nur ein Jahr, nachdem das Bamberger Sprachinstitut "Treffpunkt" in den Fachverband aufgenommen und nach Sprachreise-Norm DIN EN 14804 zertifiziert wurde. Bei der Mitgliederversammlung in Berlin sprachen ihr die Mitglieder das Vertrauen aus. Gemeinsam mit Peter Schuto aus Bielefeld und Alberto Sarno aus Frankfurt, die im Amt bestätigt wurden, wird Kristina Schimmeyer den Verband nun nach außen sowie die Interessen der deutschen Sprachschulen im Fachverband vertreten.

Höchste Priorität haben bei der Arbeit im FDSV die Qualität der Sprachschulen, Sprachreisen und Kurse. Im "Treffpunkt" kümmert sich die Direktorin bereits darum, dass die Schüler mit kompetenten Lehrkräften Deutsch und Englisch lernen. Kristina Schimmeyer freut sich auf die neuen Aufgaben: "Die Zertifizierung im vergangenen Jahr und nun die Vorstandswahl zeigen, dass wir mit hoher Qualität arbeiten." red