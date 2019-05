Für eine Woche waren fünf Sprachschüler der Einladung des Freundeskreises Herzogenaurach - Sainte Luce gefolgt und bei privaten Gastgebern untergebracht. Der Deutschkurs fand am Vormittag in der Volkshochschule unter der Leitung von Barbara Harig (3. v. l.) statt, ergänzt vom Programm an den Nachmittagen und dem gemeinsamen Abschlussfest. Ausflüge führten unter anderem zum Memorium Nürnberger Prozesse, ins Freilandmuseum Bad Windsheim und in das germanische Nationalmuseum. Foto: privat