Sprachreise belohnt Eltmanner Schüler

Grund zur Freude hat die Wallburg-Realschule in Eltmann. Sie war beim europaweiten Englisch-Wettbewerb "The Big Challenge" sehr erfolgreich. Gabriel Kirchner aus Kirchlauter wurde nicht nur bester Schüler in Bayern, sondern knackte auf Bundesebene auch den "Jackpot" und kann sich über eine zweiwöchige Sprachreise nach New York freuen.

"The Big Challenge" ist ein internationaler Englisch-Wettbewerb, bei dem sich die Schüler der fünften bis neunten Klasse ungezwungen an einer Englischprüfung beteiligen können. Innerhalb von 45 Minuten müssen die Schüler 45 Multiple-Choice-Fragen zu Vokabeln und Grammatik, Aussprache sowie Landeskunde beantworten. Das Ergebnis wirkt sich in keinem Fall auf die Englischnote der Schüler aus, schult aber die Prüfungssituationen und soll der Motivationsförderung für den Englischunterricht dienen. Studienrätin Kirsten Christiansen kümmert sich in Eltmann um das Thema.

Schon in den vergangenen Jahren hat die Eltmanner Realschule beeindruckende Erfolge verbuchen können. So gewann 2018 Nils Luderer bei den Achtklässlern den ersten Rang bayernweit unter 1148 Schülern und den 19. Platz in Deutschland unter 12 847 Teilnehmern.

Gabriel Kirchner hatte damals bereits mit einem tollen zweiten Platz hinter Nils Luderer überzeugt. Nun schaffte Gabriel Kirchner (Klasse 9d) aus Kirchlauter die herausragende Leistung, sich nicht nur als bester Teilnehmer in Bayern unter 552 Schülern zu qualifizieren, sondern auch als Fünftbester unter 7778 Schülern in Deutschland. Damit gewann er neben einem Pokal einen Bildband, ein T-Shirt und Kopfhörer; außerdem durfte er an einer Zusatzverlosung teilnehmen, bei der der Hauptgewinn unter den fünf Erstplatzierten vergeben wurde. Dieser Hauptgewinn über eine zweiwöchige Sprachreise fiel auf Gabriel Kirchner.

Der 18-Jährige gestand ein, dass er sich eigentlich nicht außerordentlich auf diesen Wettbewerb vorbereitet hatte. "Natürlich bedeutet mir Englisch viel, weil man das ja heute nahezu in jedem Beruf und für alles braucht. Nun war ich aber doch sehr überrascht, weil ich gar nicht mit solch einem Erfolg gerechnet habe", erklärt er.

Das Internet hilft

Und weiter sagt der erfolgreiche Realschüler: "Ich mache eigentlich nichts Außergewöhnliches, und nur das, was für den Unterricht notwendig ist. Aber das Englisch macht mir schon Spaß. Natürlich ist heute auch das Internet eine willkommene Plattform und da führe ich online Gespräche mit einem Bekannten in USA. Da er nur Englisch kann, findet das Gespräch auch in dieser Sprache statt, und das hat sicherlich Vorteile für mich", weiß der Realschüler.

Bei einer Schulversammlung wurde Gabriel Kirchner nun mit den weiteren Bestplatzierten geehrt, wobei auch viele andere Realschüler sich über tolle Ergebnisse und Preise freuen können. So war es der Schulleiterin Manuela Küfner sowie der Big-Challenge-Koordinatorin Kirsten Christiansen möglich, mit Joana Wansch einer weiteren Neuntklässlerin zu einem außergewöhnlichen Erfolg zu gratulieren. Sie schaffte es bayernweit auf Rang vier und bundesweit auf Platz 43. Die "Kleineren" standen den Neuntklässlern in nichts nach. So kam Sarah Busch aus der achten Jahrgangsstufe in Bayern auf Platz sechs unter 927 Schülern. Die Fünftklässlerin Emily Kraus erreichte Rang 89 unter 2677 Schülern bayernweit. Amir Kryeziu aus der sechsten Klasse sowie Simon Kolenda aus der siebten Klasse holten weitere gute Platzierungen. gg