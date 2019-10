Sprachpate werden

Wer als Sprachpate ein- oder zweimal wöchentlich ein Flüchtlingskind in der Schule unterstützen will, kann sich gern beim Sprachpaten-Workshop am Donnerstag, 7. November, um 16 in der Pestalozzischule, Seidmannsdorfer Straße 72, unverbindlich über diese wichtige ehrenamtliche Tätigkeit informieren. Eine Anmeldung zur Teilnahme am Workshop ist per Mail an mentor-lesespass.coburg@t-online.de oder telefonisch unter 09561/33450 (mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr) erwünscht. Für die Mittelschule Rödental-Oeslau, die Melchior-Franck-Schule, die Pestalozzischule, die Jean-Paul-Schule, die Lutherschule und die Grundschule Neuses werden Sprachpaten gesucht. red